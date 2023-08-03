Власти Курской области вооружают народную дружину гражданским и охотничьим оружием
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Об этом рассказал ТАСС заместитель председателя правительства региона Константин Поляков.
«На сегодня переданы служебные ружья «Сайга-МК», — сообщил он.
По его словам, совместно с Минобороны России, Росгвардией и ФСБ России продолжается разработка порядка использования такого вооружения.
Также в Госдуме рассматривают вопрос обеспечения стрелковым оружием подобных формирований.
Поляков заверил, что в скором времени количество оружия, которое поступает в отряды добровольной народной дружины Курской области, увеличат до 300 единиц.
Ранее сообщалось, что добровольцам территориальной обороны Белгородской области вручили оружие.