В Саратовской области полицейские применили табельное оружие для остановки нетрезвого водителя

Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Петровскому району Саратовской области применили табельное оружие для остановки нетрезвого водителя.

Об этом сообщает «МВД Медиа».

«В вечернее время экипажу от коллег поступила информация об опасных манёврах иномарки, двигавшейся по автодороге Саратов — Петровск. Заметив этот автомобиль, полицейские организовали преследование и через громкоговоритель потребовали от водителя остановиться. Нарушитель не подчинился и попытался скрыться», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, водитель неоднократно создавал аварийные ситуации и не реагировал на предупреждения о применении табельного оружия.

«Сотрудник полиции после предупредительных выстрелов вверх открыл огонь по колёсам машины. Остановившись, водитель пытался убежать, однако был задержан. По результатам освидетельствования установлено, что он находится в состоянии алкогольного опьянения», — добавила Волк.

В отношении нарушителя составили административные протоколы. Также возбуждено уголовное дело.