В Саратовской области полицейские применили табельное оружие для остановки нетрезвого водителя
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Об этом сообщает «МВД Медиа».
«В вечернее время экипажу от коллег поступила информация об опасных манёврах иномарки, двигавшейся по автодороге Саратов — Петровск. Заметив этот автомобиль, полицейские организовали преследование и через громкоговоритель потребовали от водителя остановиться. Нарушитель не подчинился и попытался скрыться», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По её словам, водитель неоднократно создавал аварийные ситуации и не реагировал на предупреждения о применении табельного оружия.
«Сотрудник полиции после предупредительных выстрелов вверх открыл огонь по колёсам машины. Остановившись, водитель пытался убежать, однако был задержан. По результатам освидетельствования установлено, что он находится в состоянии алкогольного опьянения», — добавила Волк.
В отношении нарушителя составили административные протоколы. Также возбуждено уголовное дело.