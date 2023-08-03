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В Саратовской области полицейские применили табельное оружие для остановки нетрезвого водителя

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Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Петровскому району Саратовской области применили табельное оружие для остановки нетрезвого водителя.
В Саратовской области полицейские применили табельное оружие для остановки нетрезвого водителя
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщает «МВД Медиа».

«В вечернее время экипажу от коллег поступила информация об опасных манёврах иномарки, двигавшейся по автодороге Саратов — Петровск. Заметив этот автомобиль, полицейские организовали преследование и через громкоговоритель потребовали от водителя остановиться. Нарушитель не подчинился и попытался скрыться», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, водитель неоднократно создавал аварийные ситуации и не реагировал на предупреждения о применении табельного оружия.

«Сотрудник полиции после предупредительных выстрелов вверх открыл огонь по колёсам машины. Остановившись, водитель пытался убежать, однако был задержан. По результатам освидетельствования установлено, что он находится в состоянии алкогольного опьянения», — добавила Волк.

В отношении нарушителя составили административные протоколы. Также возбуждено уголовное дело.

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