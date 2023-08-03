Узнать больше

Роспотребнадзор предложил отменить для иностранцев анкеты о СOVID-19

Короткая ссылка
В Роспотребнадзоре хотят отменить анкетирование о коронавирусной инфекции для прилетающих из-за рубежа в Россию.
Роспотребнадзор предложил отменить для иностранцев анкеты о СOVID-19
  • Gettyimages.ru
  • © Morsa Images

Об этом сообщается на портале проектов нормативных правовых актов.

«Внести изменения в постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года №7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19», — уточняется в документе.

Также приезжим будут проводить тестирование на коронавирус, только если они прибыли из стран, где отмечено ухудшение эпидемиологической ситуации.

1 августа стало известно, что в России выявили почти 3 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за неделю.

Также заслуженный врач России Геннадий Онищенко, врач-эпидемиолог, академик РАН, в пресс-центре НСН заявил, что, несмотря на ожидаемый подъём заболеваемости COVID-19 осенью, пандемии не будет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить