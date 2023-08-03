Прокуратура проводит проверку после потопа на улице Щербакова в Екатеринбурге, который произошёл из-за прорыва трубы утром 3 августа.

Об этом сообщает kp.ru.

«В рамках надзорных мероприятий прокуратурой будут устанавливаться причины произошедшей аварии, дана оценка своевременности проведения планово-предупредительных ремонтных работ сетей водоснабжения», — заявили в ведомстве.

Кроме того, сотрудники прокуратуры Чкаловского района изучат состояние ливневой канализации на Щербакова — Самолётной.

Ранее URA.RU со ссылкой на ЕМУП «Водоканал» сообщило, что в Екатеринбурге затопило дорогу под мостом на перекрестке улиц Щербакова — Самолётной.