Прокуратура проводит проверку после потопа на улице Щербакова в Екатеринбурге
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
«В рамках надзорных мероприятий прокуратурой будут устанавливаться причины произошедшей аварии, дана оценка своевременности проведения планово-предупредительных ремонтных работ сетей водоснабжения», — заявили в ведомстве.
Кроме того, сотрудники прокуратуры Чкаловского района изучат состояние ливневой канализации на Щербакова — Самолётной.
Ранее URA.RU со ссылкой на ЕМУП «Водоканал» сообщило, что в Екатеринбурге затопило дорогу под мостом на перекрестке улиц Щербакова — Самолётной.