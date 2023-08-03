Узнать больше

Прокуратура проводит проверку после потопа на улице Щербакова в Екатеринбурге

Короткая ссылка
Прокуратура проводит проверку после потопа на улице Щербакова в Екатеринбурге, который произошёл из-за прорыва трубы утром 3 августа.
Прокуратура проводит проверку после потопа на улице Щербакова в Екатеринбурге
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«В рамках надзорных мероприятий прокуратурой будут устанавливаться причины произошедшей аварии, дана оценка своевременности проведения планово-предупредительных ремонтных работ сетей водоснабжения», — заявили в ведомстве.

Кроме того, сотрудники прокуратуры Чкаловского района изучат состояние ливневой канализации на Щербакова — Самолётной.

Ранее URA.RU со ссылкой на ЕМУП «Водоканал» сообщило, что в Екатеринбурге затопило дорогу под мостом на перекрестке улиц Щербакова — Самолётной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить