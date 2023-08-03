В пробках 45% россиян слушают музыку или радио

Сервис SuperJob и китайская автокомпания OMODA провели исследование, чтобы выяснить, чем занимаются российские водители, пока стоят в пробках.

Согласно результатам, 45% россиян в такие моменты слушают музыку или радио, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Ещё 14% автомобилистов наблюдают за происходящим на дорогах, пока стоят в пробках. По 5% просматривают социальные сети и наводят порядок в машине, ещё 5% ничем не занимаются.

Поют песни и разговаривают по телефону по 2% респондентов. Ещё 1% опрошенных курят или заняты просмотром кино или видео.

Ранее генеральный директор компании «Добро для авто» Михаил Степанов в беседе с НСН выразил мнение, что для усиления безопасности автомобиля нужно дополнять заводскую противоугонную систему.