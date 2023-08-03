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Норвегия включена в список недружественных стран

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Правительство России расширило перечень недружественных иностранных государств.
Норвегия включена в список недружественных стран
  • Gettyimages.ru
  • © tupungato

«Правительство включило Королевство Норвегия в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом», — говорится на сайте кабмина.

Отмечается, что в перечне, помимо названий стран, указывается количество физлиц, находящихся в России, с которыми дипмиссии недружественных стран, их консульские учреждения, представительства госорганов и госучреждений могут заключать трудовые договоры.

Так, согласно новому распоряжению, за Норвегией закреплён лимит в 27 человек.

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