Узнать больше

Киберэксперт Пименов рассказал о перспективах развития игрового туризма в России

Короткая ссылка
Директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов рассказал, что в России есть перспективы для развития игрового туризма.

До 2030 года в России должно появиться 65 отечественных видеоигр в рамках федерального проекта «Игровая индустрия будущего».

«Нет сомнений, что некоторые новинки получат отечественный сеттинг, то есть место их действия, сюжет и персонажи будут в той или иной степени связаны с Россией, её историей, культурой и географией. Это подстегнёт развитие такого необычного вида туризма, как игровой», — поделился эксперт в беседе с URA.RU.

По его словам, в одном из российских регионов для любителей видеоигр уже есть интересная локация. Так, в отечественной игре Atomic Heart фигурирует копия скульптуры «Родина-мать зовёт!», установленная на Мамаевом кургане в Волгограде.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградскую область в январе — мае 2023 года посетили 650 тыс. человек, что на 15% больше, чем годом ранее.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить