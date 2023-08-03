Киберэксперт Пименов рассказал о перспективах развития игрового туризма в России

Директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов рассказал, что в России есть перспективы для развития игрового туризма.

До 2030 года в России должно появиться 65 отечественных видеоигр в рамках федерального проекта «Игровая индустрия будущего».

«Нет сомнений, что некоторые новинки получат отечественный сеттинг, то есть место их действия, сюжет и персонажи будут в той или иной степени связаны с Россией, её историей, культурой и географией. Это подстегнёт развитие такого необычного вида туризма, как игровой», — поделился эксперт в беседе с URA.RU.

По его словам, в одном из российских регионов для любителей видеоигр уже есть интересная локация. Так, в отечественной игре Atomic Heart фигурирует копия скульптуры «Родина-мать зовёт!», установленная на Мамаевом кургане в Волгограде.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградскую область в январе — мае 2023 года посетили 650 тыс. человек, что на 15% больше, чем годом ранее.