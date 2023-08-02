Собянин запустил движение по участку МСД от Южной рокады до МКАД

Мэр Москвы Сергей Собянин запустил движение по участку Московского скоростного диаметра (МСД) от Южной рокады до МКАД.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства.

По словам Собянина, это очень сложный участок и важно, как он соединяется с улично-дорожной сетью.

Заезд и выезд на МКАД будет производиться через улично-дорожную сеть до завершения строительства смежного участка МСД за МКАД.

В среду запустили полноценный участок, а примерно через месяц-два полностью заработает соединение со скоростным диаметром, отметил Собянин.

Ранее НСН сообщала, что открытие станции «Лианозово» нового участка Люблинско-Дмитровской линии метрополитена запланировано на осень. В настоящее время на станции заканчивают отделочные работы.