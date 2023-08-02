Собянин запустил движение по участку МСД от Южной рокады до МКАД
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства.
По словам Собянина, это очень сложный участок и важно, как он соединяется с улично-дорожной сетью.
Заезд и выезд на МКАД будет производиться через улично-дорожную сеть до завершения строительства смежного участка МСД за МКАД.
В среду запустили полноценный участок, а примерно через месяц-два полностью заработает соединение со скоростным диаметром, отметил Собянин.
Ранее НСН сообщала, что открытие станции «Лианозово» нового участка Люблинско-Дмитровской линии метрополитена запланировано на осень. В настоящее время на станции заканчивают отделочные работы.