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Собянин запустил движение по участку МСД от Южной рокады до МКАД

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Мэр Москвы Сергей Собянин запустил движение по участку Московского скоростного диаметра (МСД) от Южной рокады до МКАД.
Собянин запустил движение по участку МСД от Южной рокады до МКАД
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства.

По словам Собянина, это очень сложный участок и важно, как он соединяется с улично-дорожной сетью.

Заезд и выезд на МКАД будет производиться через улично-дорожную сеть до завершения строительства смежного участка МСД за МКАД.

В среду запустили полноценный участок, а примерно через месяц-два полностью заработает соединение со скоростным диаметром, отметил Собянин.

Ранее НСН сообщала, что открытие станции «Лианозово» нового участка Люблинско-Дмитровской линии метрополитена запланировано на осень. В настоящее время на станции заканчивают отделочные работы.

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