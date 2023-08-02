Московская компания оптики благодаря нацпроекту увеличила выпуск продукции на 18%

Благодаря нацпроекту «Производительность труда» столичная компания — производитель оптики увеличила выпуск продукции на 18%.

Об этом информирует сайт «Москва 24» со ссылкой на департамент экономической политики и развития города.

В рамках нацпроекта сотрудники регионального центра компетенций устраняли недочёты производственного процесса. Так, например, была внедрена более эффективная организация рабочих мест.

Это позволило сократить время на производство одной пары корригирующих очков, на которые приходится до 70% продукции компании, практически в два раза — с пяти часов до 2,8 часа.

При этом если раньше предприятие выпускало до 215 таких пар очков в день, то теперь — 254.

Ранее в Центре развития перспективных технологий рассказали, что в России за первые шесть месяцев 2023 года выросло производство текстильной промышленности на 28% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.