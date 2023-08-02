В РСТ спрогнозировали попадание Китая в топ-3 востребованных зарубежных направлений

Вице-президент Российского союза индустрии Юрий Барзыкин заявил, что запуск групповых туристических безвизовых поездок из России позволит Китаю попасть в топ-3 востребованных зарубежных направлений.

«Не сразу, но постепенно. Более миллиона туристов в 2023 году, как это было в 2019 году — вполне достижимая цифра. Конечно, это не Турция, но, тем не менее, в пятёрку, потом, может, и в тройку это направление войдёт», — сказал он в беседе с URA.RU.

По его словам, важную роль играют групповые визы, транспортная логистика.

«Не менее важны надёжные партнёры, принимающие компании», — добавил Барзыкин.

Ранее генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в беседе с НСН заявил о росте турпотока на Кольский полуостров.