Узнать больше

В РСТ спрогнозировали попадание Китая в топ-3 востребованных зарубежных направлений

Короткая ссылка
Вице-президент Российского союза индустрии Юрий Барзыкин заявил, что запуск групповых туристических безвизовых поездок из России позволит Китаю попасть в топ-3 востребованных зарубежных направлений.

«Не сразу, но постепенно. Более миллиона туристов в 2023 году, как это было в 2019 году — вполне достижимая цифра. Конечно, это не Турция, но, тем не менее, в пятёрку, потом, может, и в тройку это направление войдёт», — сказал он в беседе с URA.RU.

По его словам, важную роль играют групповые визы, транспортная логистика.

«Не менее важны надёжные партнёры, принимающие компании», — добавил Барзыкин.

Ранее генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в беседе с НСН заявил о росте турпотока на Кольский полуостров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить