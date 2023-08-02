В АТОР спрогнозировали снижение турпотока в Крым вдвое
- РИА Новости
Она отметила, что Крым попал в пятёрку самых популярных российских регионов для отдыха летом.
«По предварительным подсчётам, итоги сезона — чуть более 3 млн человек, это где-то в два раза, наверное, меньше, точно на 35—40% меньше, чем летом 2022 года. Я думаю, что причины объяснять не нужно», — цитирует Ломидзе РИА Новости.
При этом в АТОР ожидают, что ситуация исправится к концу сезона.
В июле председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов заявил, что массовых отмен броней на отдых после ЧП на Крымскому мосту на полуострове не наблюдается.