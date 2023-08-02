Бочкарёв: модернизированную станцию «Тестовская» МЦД-1 откроют в 2026 году

Реконструкцию станции «Тестовская» МЦД-1 планируют завершить в 2026 году, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«В рамках развития проекта остановочного пункта «Тестовская» МЦД-1 предусмотрено строительство двух подземных вестибюлей со сходами на пассажирские платформы, реконструкция двух существующих платформ и возведение новой платформы с навесами от атмосферных осадков на всю длину», — сказал Бочкарёв.

По его словам, в настоящее время установлен строительный городок, ведётся работа по устройству основания временных платформ.

Со своей стороны, глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что реализация объекта обеспечит пересадку между МЦД-1 и МЦД-4, а также доступ жителей Мукомольного проезда к обновлённой транспортной инфраструктуре остановочного пункта «Тестовская» МЦД-1 и к ММДЦ «Москва-Сити».

Как рассказал декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко, развитие новых транспортных систем, таких как Московские центральные диаметры, позволит улучшить транспортную доступность многих районов и сократит для жителей время пути до учебы или работы.