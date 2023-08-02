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Верховный суд оставил в силе приговор за госизмену Ивану Сафронову

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Верховный суд России отклонил кассационную жалобу на приговор бывшему советнику главы «Роскосмоса», экс-корреспонденту изданий «Коммерсантъ» и «Ведомости» Ивану Сафронову.
Верховный суд оставил в силе приговор за госизмену Ивану Сафронову
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Приговор суда оставить без изменения, кассационную жалобу — без удовлетворения», — сказал судья.

5 сентября 2022 года Мосгорсуд приговорил Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по делу о госизмене.

Также суд оштрафовал его на 500 тыс. рублей и приговорил к двум годам ограничения свободы после отбытия срока наказания.

В феврале 2023 года Сафронов был этапирован в ИК-7 в Красноярском крае.

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