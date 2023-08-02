Верховный суд оставил в силе приговор за госизмену Ивану Сафронову
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Приговор суда оставить без изменения, кассационную жалобу — без удовлетворения», — сказал судья.
5 сентября 2022 года Мосгорсуд приговорил Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по делу о госизмене.
Также суд оштрафовал его на 500 тыс. рублей и приговорил к двум годам ограничения свободы после отбытия срока наказания.
В феврале 2023 года Сафронов был этапирован в ИК-7 в Красноярском крае.