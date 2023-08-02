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Следователи возбудили дело после падения частного гидросамолёта в Красноярском крае

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Следователи возбудили уголовное дело после крушения частного гидросамолёта на севере Красноярского края.
Следователи возбудили дело после падения частного гидросамолёта в Красноярском крае
  • © Следственный Комитет Российской Федерации

Об этом говорится в Telegram Восточного межрегионального СУСК на транспорте.

«Красноярским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК России», — отмечается в заявлении.

По данным следствия, утром 2 августа на реке Дудинской между нулевым причалом и причалом высокой воды Дудинского морского порта гидросамолёт при взлёте разбился о берег реки Дудинской. В результате происшествия произошло возгорание самолёта, а находившиеся на борту два человека погибли.

Ранее в Норильской транспортной прокуратуре заявили, что частный гидросамолёт, потерпевший крушение на севере Красноярского края, выполнял запланированный и согласованный полёт.

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