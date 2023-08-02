ВНИИ ГОЧС: сильные осадки могут вызвать подтопления в четырёх регионах России
Об этом информирует Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Речь идёт о Забайкальском и Красноярском краях, Республике Бурятия и Амурской области.
«Осадки могут стать причиной поднятия уровней воды на малых реках и подтопления низкопойменных мест», — передаёт РИА Новости.
Ранее в Туапсинском районе Кубани были завершены основные работы по ликвидации последствий подтоплений.