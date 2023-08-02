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ВНИИ ГОЧС: сильные осадки могут вызвать подтопления в четырёх регионах России

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Выход воды на поймы рек и подтопления местности из-за сильных осадков прогнозируются в ближайшие два дня на территории четырёх регионов России.

Об этом информирует Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Речь идёт о Забайкальском и Красноярском краях, Республике Бурятия и Амурской области.

«Осадки могут стать причиной поднятия уровней воды на малых реках и подтопления низкопойменных мест», — передаёт РИА Новости.

Ранее в Туапсинском районе Кубани были завершены основные работы по ликвидации последствий подтоплений.

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