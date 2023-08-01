Турэксперт Коршунова рассказала, что делать при потере багажа в аэропорту

Руководитель турагентства Angela tours Анжела Коршунова дала советы на случай потери багажа в аэропорту.

«Обычно есть специальный отдел или служба, которая занимается утерянным багажом. Предоставьте им всю необходимую информацию о вашем багаже, включая багажные талоны и информацию о рейсе», — заявила она в беседе с «МК в Питере».

Как отметила эксперт, затем нужно заполнить заявление.

«Следите за информацией о вашем утерянном багаже. Вам должны предоставить номер контактного телефона или адрес электронной почты, чтобы вы могли получать обновления о поиске и статусе вашего багажа», — уточнила Коршунова.

По её словам, также нужно связаться с авиакомпанией. Если багаж не найдётся, может быть предусмотрена компенсация.

Ранее президент Союза туристических агентств, член координационного совета при Общественной палате России Сергей Голов в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о запуске безвизового туристического обмена между Россией и Китаем.