Глава Минобрнауки Фальков ответил на вопросы школьников Донбасса

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков встретился со школьниками Донбасса и рассказал им, как выбрать будущую профессию, а также дал совет о поступлении в университет.

Встреча состоялась в Смоленском государственном университете, где 50 школьников принимают участие в программе «Университетские смены».

Фальков порекомендовал ребятам не ориентироваться на моду при выборе профессии, а руководствоваться сердцем.

«Даже если вам кажется, что та или иная профессия сегодня не популярная либо не модная, но у вас лежит к ней сердце, то есть вы чувствуете, что будете здесь успешными, это означает, что сюда и надо идти», — сказал Фальков.

Кроме того, старшеклассники заинтересовались судьбой гуманитарного образования в эпоху цифровых технологий. По словам Фалькова, технологии не смогут существовать без гуманитарного образования.

«Технологическое развитие во всех своих проявлениях не может существовать без развития гуманитарного образования, которое в свою очередь имеет ещё и мировоззренческое значение», — добавил министр.

«Университетские смены» — это программа Минобрнауки России. Порядка 13,5 тыс. школьников из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей примут в ней участие с июня по сентябрь.