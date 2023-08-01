Глава Минобрнауки Фальков ответил на вопросы школьников Донбасса
- РИА Новости
Встреча состоялась в Смоленском государственном университете, где 50 школьников принимают участие в программе «Университетские смены».
Фальков порекомендовал ребятам не ориентироваться на моду при выборе профессии, а руководствоваться сердцем.
«Даже если вам кажется, что та или иная профессия сегодня не популярная либо не модная, но у вас лежит к ней сердце, то есть вы чувствуете, что будете здесь успешными, это означает, что сюда и надо идти», — сказал Фальков.
Кроме того, старшеклассники заинтересовались судьбой гуманитарного образования в эпоху цифровых технологий. По словам Фалькова, технологии не смогут существовать без гуманитарного образования.
«Технологическое развитие во всех своих проявлениях не может существовать без развития гуманитарного образования, которое в свою очередь имеет ещё и мировоззренческое значение», — добавил министр.
«Университетские смены» — это программа Минобрнауки России. Порядка 13,5 тыс. школьников из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей примут в ней участие с июня по сентябрь.