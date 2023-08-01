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Глава Минобрнауки Фальков ответил на вопросы школьников Донбасса

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Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков встретился со школьниками Донбасса и рассказал им, как выбрать будущую профессию, а также дал совет о поступлении в университет.
Глава Минобрнауки Фальков ответил на вопросы школьников Донбасса
  • РИА Новости

Встреча состоялась в Смоленском государственном университете, где 50 школьников принимают участие в программе «Университетские смены».

Фальков порекомендовал ребятам не ориентироваться на моду при выборе профессии, а руководствоваться сердцем.

«Даже если вам кажется, что та или иная профессия сегодня не популярная либо не модная, но у вас лежит к ней сердце, то есть вы чувствуете, что будете здесь успешными, это означает, что сюда и надо идти», — сказал Фальков.

Кроме того, старшеклассники заинтересовались судьбой гуманитарного образования в эпоху цифровых технологий. По словам Фалькова, технологии не смогут существовать без гуманитарного образования.

«Технологическое развитие во всех своих проявлениях не может существовать без развития гуманитарного образования, которое в свою очередь имеет ещё и мировоззренческое значение», —  добавил министр.

«Университетские смены» — это программа Минобрнауки России. Порядка 13,5 тыс. школьников из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей примут в ней участие с июня по сентябрь.

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