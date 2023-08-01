В Кызыле полиция начала проверку по факту драки женщин в детском игровом центре
- РИА Новости
Об этом информирует региональное МВД.
Как рассказали пользователи сети, женщине с малолетним ребёнком были нанесены телесные повреждения.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
На видео показано, как одна из женщин сбивает маленького ребёнка, после чего переступает через него и идёт дальше.
Отмечается, что после этого мать ребёнка пыталась разобраться в произошедшем и началась драка.
Ранее пресс-служба московского главка МВД сообщала, что в одном из московских ресторанов мужчина в ходе конфликта с персоналом распылил газовый баллончик и сбежал.