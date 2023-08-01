В Кызыле полиция начала проверку по факту драки женщин в детском игровом центре

В Кызыле (Республика Тыва) полиция начала проверку по факту драки женщин в детском игровом центре, видео конфликта появилось в социальных сетях.

Об этом информирует региональное МВД.

Как рассказали пользователи сети, женщине с малолетним ребёнком были нанесены телесные повреждения.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

На видео показано, как одна из женщин сбивает маленького ребёнка, после чего переступает через него и идёт дальше.

Отмечается, что после этого мать ребёнка пыталась разобраться в произошедшем и началась драка.

Ранее пресс-служба московского главка МВД сообщала, что в одном из московских ресторанов мужчина в ходе конфликта с персоналом распылил газовый баллончик и сбежал.