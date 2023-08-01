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Шойгу заявил о готовности России способствовать повышению боевых возможностей ВС Алжира

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл переговоры с начальником штаба Национальной народной армии Алжира Саидом Шангрихой. Он отметил готовность России способствовать повышению боевых возможностей алжирской армии.

«Со своей стороны Минобороны России готово способствовать повышению боевых возможностей алжирских вооружённых сил», — сказал он.

В ходе переговоров российский министр отметил динамичное и позитивное развитие связей России и Алжира.

Также он заявил о намерении двух стран проводить независимую внешнюю политику и отстаивать свои национальные интересы, несмотря на давление со стороны западных государств.

Ранее Шойгу и его северокорейский коллега генерал армии Кан Сун Нам провели переговоры в Пхеньяне.

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