Шойгу заявил о готовности России способствовать повышению боевых возможностей ВС Алжира
«Со своей стороны Минобороны России готово способствовать повышению боевых возможностей алжирских вооружённых сил», — сказал он.
В ходе переговоров российский министр отметил динамичное и позитивное развитие связей России и Алжира.
Также он заявил о намерении двух стран проводить независимую внешнюю политику и отстаивать свои национальные интересы, несмотря на давление со стороны западных государств.
Ранее Шойгу и его северокорейский коллега генерал армии Кан Сун Нам провели переговоры в Пхеньяне.