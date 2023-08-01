В Ульяновской области объём средств на поддержку семей с детьми вырос до 12 миллиардов рублей

В Ульяновской области объём средств на поддержку семей с детьми вырос до 12 млрд рублей в 2023 году, сообщила министр соцразвития области Анна Тверскова на заседании штаба по развитию региона.

Об этом сообщает mosaica.ru.

По словам министра, 2,2 млрд рублей выделяется на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка для 60 223 семей, почти 1,2 млрд — на ежемесячные выплаты на детей в возрасте трёх—семи лет для 10 201 семьи.

При этом именным капиталом «Семья» воспользовались 2467 семей. На эту меру поддержки выделили 94 млн рублей.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT поддержал предложение председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова разрешить многодетным семьям и семьям, имеющим ребёнка-инвалида, использовать средства материнского (семейного) капитала для приобретения отечественного автомобиля.