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От Крыма на соискание премии «Знание» поступило 170 заявок

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От Крыма на соискание главной просветительской премии России «Знание» подали 170 заявок, это почти в два раза больше, чем годом ранее.
От Крыма на соискание премии «Знание» поступило 170 заявок
  • РИА Новости

Всего было подано 13 тыс. заявок от претендентов из разных регионов страны, рассказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль в беседе с «Крым 24».

«Просветительским движением охвачена вся страна, в том числе Херсонская и Запорожская области, ЛНР и ДНР», — отметил он.

Всего будут определены 27 лауреатов в 17 номинациях. Церемония награждения победителей состоится в конце ноября в Москве.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области четыре проекта получили грантовую поддержку «Движения первых».

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