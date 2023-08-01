От Крыма на соискание премии «Знание» поступило 170 заявок
- РИА Новости
Всего было подано 13 тыс. заявок от претендентов из разных регионов страны, рассказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль в беседе с «Крым 24».
«Просветительским движением охвачена вся страна, в том числе Херсонская и Запорожская области, ЛНР и ДНР», — отметил он.
Всего будут определены 27 лауреатов в 17 номинациях. Церемония награждения победителей состоится в конце ноября в Москве.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области четыре проекта получили грантовую поддержку «Движения первых».