В Петербурге возле одного из военкоматов задержана женщина с бутылками зажигательной смеси

В Санкт-Петербурге женщину с двумя бутылками зажигательной смеси задержали возле военкомата Кронштадтского и Курортного района.

РИА Новости

Об этом пишет издание «Фонтанка». Отмечается, что совершить какие-либо противоправные действия она не успела. 31 июля неизвестный мужчина поджёг двери военного комиссариата в Петербурге и попытался протаранить арочные ворота на легковушке.