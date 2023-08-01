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В Петербурге возле одного из военкоматов задержана женщина с бутылками зажигательной смеси

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В Санкт-Петербурге женщину с двумя бутылками зажигательной смеси задержали возле военкомата Кронштадтского и Курортного района.
В Петербурге возле одного из военкоматов задержана женщина с бутылками зажигательной смеси
  • РИА Новости

Об этом пишет издание «Фонтанка».

Отмечается, что совершить какие-либо противоправные действия она не успела.

31 июля неизвестный мужчина поджёг двери военного комиссариата в Петербурге и попытался протаранить арочные ворота на легковушке.

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