В Петербурге возле одного из военкоматов задержана женщина с бутылками зажигательной смеси
В Санкт-Петербурге женщину с двумя бутылками зажигательной смеси задержали возле военкомата Кронштадтского и Курортного района.
- РИА Новости
Об этом пишет издание «Фонтанка».
Отмечается, что совершить какие-либо противоправные действия она не успела.
31 июля неизвестный мужчина поджёг двери военного комиссариата в Петербурге и попытался протаранить арочные ворота на легковушке.
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