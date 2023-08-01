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Киберэксперт Магомедов рассказал, как защитить данные в случае кражи смартфона

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Заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов рассказал, что делать в случае кражи мобильного телефона.
Киберэксперт Магомедов рассказал, как защитить данные в случае кражи смартфона
  • Gettyimages.ru
  • © vorDa

Если украли смартфон, следует в первую очередь заблокировать связь, чтобы преступник не смог воспользоваться двухфакторной аутентификацией и получить доступ к информации на устройстве, сообщил специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Затем нужно с личного компьютера зайти в учётную запись AppleID/Google, сбросить пароль и далее в настройках безопасности пометить смартфон как украденный, посоветовал Магомедов.

«После этого в учётной записи необходимо активировать функцию Find my Phone. Как только смартфон окажется в сети, владелец увидит на карте его местоположение», — сказал он, посоветовав обратиться с этими данными в полицию.

Ранее президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в беседе с радио «Комсомольская правда» дал рекомендации по поводу того, как пополнить валютный счёт без использования банкомата.

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