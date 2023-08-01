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Россиянам рассказали об уникальных особенностях курортов страны

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На круглом столе представители курортных регионов рассказали об уникальных особенностях Республики Дагестан, Калининградской области и Анапы для туристов.
Россиянам рассказали об уникальных особенностях курортов страны
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Заместитель главы муниципального образования город-курорт Анапа Виталий Воронов в беседе с «Российской газетой» рассказал, что Анапа считается семейным, детским курортом. В городе есть Пионерская улица, на которой расположено 12 км детских лагерей. Также, по его словам, уникальные кварцевый песок и зелёная камка считаются целебными.

Со своей стороны, министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак заявил, что регион предлагает культурно-познавательный туризм, что позволяет увеличить туристический сезон.

При этом балтийский пляжный отдых выступает бонусом, так как в области солнечных дней меньше, чем в Анапе. Уникальным считается балтийский загар, который держится два года благодаря другой солнечной активности.

По словам заместителя министра по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Абдулы Магомедова, регион очень многое может предложить отдыхающим.

«Это море, древний Дербент, народные промыслы фактически во всех туристических локациях, разные варианты горного отдыха. Час пути — и туристу представляются совсем другая природа, культура, кухня. И так почти в каждом районе республики», — объяснил Магомедов. 

Ранее президент Союза туристических агентств, член координационного совета при Общественной палате России Сергей Голов в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о запуске безвизового туристического обмена между Россией и Китаем.

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