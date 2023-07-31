На месте взрыва в гаражах в Волгодонске нашли тело мужчины

Спасатели нашли тело мужчины в гаражном кооперативе в Волгодонске Ростовской области. По предварительным данным, там взорвался газовый баллон.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

«В 19:50 на месте происшествия при разборке завалов, в одном из разрушенных гаражей, обнаружено тело мужчины», — сказал представитель ведомства.

Личность мужчины устанавливается.