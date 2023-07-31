Узнать больше

На месте взрыва в гаражах в Волгодонске нашли тело мужчины

Короткая ссылка
Спасатели нашли тело мужчины в гаражном кооперативе в Волгодонске Ростовской области. По предварительным данным, там взорвался газовый баллон.
На месте взрыва в гаражах в Волгодонске нашли тело мужчины
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

«В 19:50 на месте происшествия при разборке завалов, в одном из разрушенных гаражей, обнаружено тело мужчины», — сказал представитель ведомства.

Личность мужчины устанавливается.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить