На месте взрыва в гаражах в Волгодонске нашли тело мужчины
Спасатели нашли тело мужчины в гаражном кооперативе в Волгодонске Ростовской области. По предварительным данным, там взорвался газовый баллон.
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
«В 19:50 на месте происшествия при разборке завалов, в одном из разрушенных гаражей, обнаружено тело мужчины», — сказал представитель ведомства.
Личность мужчины устанавливается.
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