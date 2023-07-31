В Москве арестовали четырёх мужчин по подозрению в разбое и изнасиловании двух женщин

В Москве задержали четырёх подозреваемых, которые проникли в квартиру в Россошанском проезде, напали на двух мужчин, после чего изнасиловали двух женщин.

Об этом заявила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Чертановский межрайонный следственный отдел расследует дело по ч. 3 статьи 162 УК России (разбой, совершённый с незаконным проникновением в жилище), а также пп. «а», «б» ч. 2 ст. 131 УК России (изнасилование, которое совершено группой лиц по предварительному сговору и соединено с угрозой убийством).

По информации следственного органа, подозреваемые (мужчины из Средней Азии 1996, 2002, 2006 и 2007 года рождения) совершили нападение 28 июля.

Отмечается, что 31 июля их арестовали по ходатайству следствия.

Уточняется, что и подозреваемые, и потерпевшие находились в Москве нелегально.

Ранее СК сообщил о задержании в Красноярске подозреваемого в изнасиловании женщины у кладбища.