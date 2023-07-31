В Москве арестовали четырёх мужчин по подозрению в разбое и изнасиловании двух женщин
- РИА Новости
Об этом заявила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.
Чертановский межрайонный следственный отдел расследует дело по ч. 3 статьи 162 УК России (разбой, совершённый с незаконным проникновением в жилище), а также пп. «а», «б» ч. 2 ст. 131 УК России (изнасилование, которое совершено группой лиц по предварительному сговору и соединено с угрозой убийством).
По информации следственного органа, подозреваемые (мужчины из Средней Азии 1996, 2002, 2006 и 2007 года рождения) совершили нападение 28 июля.
Отмечается, что 31 июля их арестовали по ходатайству следствия.
Уточняется, что и подозреваемые, и потерпевшие находились в Москве нелегально.
Ранее СК сообщил о задержании в Красноярске подозреваемого в изнасиловании женщины у кладбища.