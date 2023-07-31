Фотоаппараты Canon и батарейки Duracell внесли в обновлённый список параллельного импорта
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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении агентства документ.
Также в перечень были включены батарейки Duracell, бренды очков Ray-Ban, Hugo и Calvin Klein.
Кроме того, в список внесли запчасти для автомобилей Isuzu.
Ранее первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков заявил, что министерство утвердило обновлённый перечень товаров, разрешённых к параллельному импорту.
До этого стало известно, что Минпромторг исключит алкогольную продукцию Jägermeister из списка параллельного импорта.