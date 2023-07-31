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Фотоаппараты Canon и батарейки Duracell внесли в обновлённый список параллельного импорта

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Фотоаппараты Canon, Fujifilm и Sony были внесены в обновлённый список параллельного импорта.
Фотоаппараты Canon и батарейки Duracell внесли в обновлённый список параллельного импорта
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении агентства документ.

Также в перечень были включены батарейки Duracell, бренды очков Ray-Ban, Hugo и Calvin Klein.

Кроме того, в список внесли запчасти для автомобилей Isuzu.

Ранее первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков заявил, что министерство утвердило обновлённый перечень товаров, разрешённых к параллельному импорту.

До этого стало известно, что Минпромторг исключит алкогольную продукцию Jägermeister из списка параллельного импорта.

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