Фотоаппараты Canon и батарейки Duracell внесли в обновлённый список параллельного импорта

Фотоаппараты Canon, Fujifilm и Sony были внесены в обновлённый список параллельного импорта.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении агентства документ.

Также в перечень были включены батарейки Duracell, бренды очков Ray-Ban, Hugo и Calvin Klein.

Кроме того, в список внесли запчасти для автомобилей Isuzu.

Ранее первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков заявил, что министерство утвердило обновлённый перечень товаров, разрешённых к параллельному импорту.

До этого стало известно, что Минпромторг исключит алкогольную продукцию Jägermeister из списка параллельного импорта.