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Специалист Хрусталёва рассказала об основаниях для списания долгов банками

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Старший вице-президент ИК Fontvielle Анастасия Хрусталёва рассказала, в каких случаях банки могут списать долги. Одним из оснований является вариант, когда должнику нечем платить.
Специалист Хрусталёва рассказала об основаниях для списания долгов банками
  • РИА Новости

В беседе с РИАМО эксперт уточнила, что обычно в таких случаях возбуждается исполнительное производство, и если оказывается, что взыскать долг не получится, то служба судебных приставов выносит постановление о невозможности взыскания.

Ещё одно основание — истечение исковой давности. Если банк по каким-то причинам не подаёт иск в суд в течение трёх лет, то взыскать долг через суд уже нельзя.

«Однако такой вариант действий со стороны финансово-кредитного учреждения является редким, так как стандартно банковские правила предписывают использовать все законные способы взыскания долга, включая судебный путь», — пояснила Хрусталёва.

Как добавила эксперт, у финансово-кредитных учреждений есть ещё и внутренние документы, поэтому у разных банков нюансы списания долгов могут отличаться.

Ранее первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о перспективах цифрового рубля.

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