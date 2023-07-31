Московский суд рассмотрит протокол в отношении «Билайна» о демонстрации ЛГБТ

Савёловский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении компании ПАО «Вымпелком», принадлежащей оператору связи «Билайн», из-за показа нетрадиционных сексуальных отношений.

Об этом ТАСС рассказали в суде.

«В суд поступил протокол в отношении ПАО «Вымпелком», составленный по ч. 2 ст. 6.12.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол)», — говорится в заявлении.

Сообщается, что на сегодняшний день дата заседания по делу пока не назначена. Однако теперь «Билайну» как юридическому лицу грозит штраф до 4 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее Роскомнадзор составил новый протокол за показ фильмов с ЛГБТ несовершеннолетним по отношению к онлайн-кинотеатру «Кинопоиск».