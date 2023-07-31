Московский суд рассмотрит протокол в отношении «Билайна» о демонстрации ЛГБТ
- РИА Новости
Об этом ТАСС рассказали в суде.
«В суд поступил протокол в отношении ПАО «Вымпелком», составленный по ч. 2 ст. 6.12.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол)», — говорится в заявлении.
Сообщается, что на сегодняшний день дата заседания по делу пока не назначена. Однако теперь «Билайну» как юридическому лицу грозит штраф до 4 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Ранее Роскомнадзор составил новый протокол за показ фильмов с ЛГБТ несовершеннолетним по отношению к онлайн-кинотеатру «Кинопоиск».