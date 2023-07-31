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ТАСС: суд в Москве арестовал активы бизнесмена Ахметова по делу о финансировании ВСУ

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Басманный суд Москвы арестовал активы украинского бизнесмена Рината Ахметова по делу о финансировании ВСУ.
ТАСС: суд в Москве арестовал активы бизнесмена Ахметова по делу о финансировании ВСУ
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, об этом говорится в постановлении суда.

Так, суд наложил арест на имущество ООО «Метинвест Евразия», компании «Метинвест Б. В.» и ООО «Белгородметаллоснаб».

Агентство отмечает, что, согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, зарегистрированный в Белгороде «Белгородметаллоснаб» входит в «Метинвест Евразия», учредителем которого является «Метинвест Б. В.».

Последняя при этом входит в группу компаний SCM Holdings Limited. 100% акций этой группы принадлежат Ахметову.

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