ТАСС: суд в Москве арестовал активы бизнесмена Ахметова по делу о финансировании ВСУ

Басманный суд Москвы арестовал активы украинского бизнесмена Рината Ахметова по делу о финансировании ВСУ.

Как сообщает ТАСС, об этом говорится в постановлении суда.

Так, суд наложил арест на имущество ООО «Метинвест Евразия», компании «Метинвест Б. В.» и ООО «Белгородметаллоснаб».

Агентство отмечает, что, согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, зарегистрированный в Белгороде «Белгородметаллоснаб» входит в «Метинвест Евразия», учредителем которого является «Метинвест Б. В.».

Последняя при этом входит в группу компаний SCM Holdings Limited. 100% акций этой группы принадлежат Ахметову.