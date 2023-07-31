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В Свердловской области дополнительно отремонтируют 60 км дорог

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В Свердловской области планируют дополнительно отремонтировать 60 км региональных дорог.
В Свердловской области дополнительно отремонтируют 60 км дорог
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на областной департамент информполитики.

«Специальный казначейский кредит на 1,5 млрд рублей позволяет ускорить обновление дорожной сети региона. Расширяется перечень ремонтируемых дорог. Это серьёзно усилит реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Свердловской области», — заявил начальник регионального Управления автодорог Вячеслав Данилов.

В частности, обновят участки дорог Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов и Серов — Североуральск — Ивдель.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в 2023 году в Москве планируют завершить благоустройство пешеходной и транспортной доступности станции «Аминьевская».

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