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Доля МСБ в валовом региональном продукте Подмосковья достигла 24,8%

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Доля малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте Московской области достигла 24,8%, заявил губернатор Андрей Воробьёв.
Доля МСБ в валовом региональном продукте Подмосковья достигла 24,8%
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

«Очень хотелось бы при нашем участии видеть стабильный и регулярный рост малого бизнеса, а значит, ещё более высокий уровень занятости и ещё более прочное состояние бюджета», — сказал Воробьёв.

С 1 августа в регионе стартует конкурс на получение субсидий и грантов для молодых и социальных предпринимателей.

«Мы видим хорошую динамику роста малого бизнеса. Обращаю внимание глав на то, что это ваша прямая задача — создавать все условия для регистрации и работы малого и среднего бизнеса во всех сферах», — добавил губернатор.

Ранее НСН сообщала, что в январе — июне 2023 года Москва закупила на Портале поставщиков около 80% товаров, работ и услуг у малого и среднего бизнеса.

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