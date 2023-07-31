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Во Владивостоке стадион «Авангард» готовят к открытию после ремонта

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Во Владивостоке завершили реконструкцию стадиона «Авангард», начатую в 2020 году.

Об этом сообщает zr.media.

В настоящее время идут завершающие работы по подготовке спортивной арены к торжественному открытию.

Интерьеры и внутреннее оснащение стадиона полностью обновили, в частности, установили 5,5 тыс. новых кресел, оборудовали судейскую.

Площадка будет доступна и для соревнований в других видах спорта: мини-футбол, баскетбол, лёгкая атлетика.

Ранее, по сообщению НСН, заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что с начала 2023 года городские власти предоставили застройщикам землю для строительства спорткомплексов общей площадью более 200 тыс. кв. м в рамках инвестпроектов.

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