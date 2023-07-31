Жительница Смолина заявила, что маньяк мог убить отца и жену
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Наталья рассказала, что мужчина выходил на улицу только по ночам, чтобы поработать на участке. В доме проживал с матерью, которая рассказывала, что он находится в Москве или других городах.
Два года назад отец маньяка умер — якобы поскользнулся. А семь лет назад скончалась и его супруга — по официальной версии, выпала из окна.
«Но теперь мы понимаем, что на самом деле, наверное, не поскользнулся, а он его убил… И жену он тоже убил. Что она не из окна выпала. Он, наверное, её скинул», — сообщила женщина.
Следственный комитет России ранее опубликовал видео из дома в Челябинской области, где маньяк 14 лет удерживал похищенную им девушку.
Возбуждено уголовное дело.