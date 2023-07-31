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Москвичам предложили пройти викторину на тему истории СК «Лужники»

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На портале «Узнай Москву» запустили викторину, посвящённую истории спортивной арены «Лужники».
Москвичам предложили пройти викторину на тему истории СК «Лужники»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента информационных технологий.

Викторину приурочили к 67-летию «Лужников». Торжественное открытие комплекса состоялось 31 июля 1956 года.

Викторина состоит из 13 вопросов, в частности, о знаковых мероприятиях в «Лужниках», а также о том, какие события состоятся на площадке в рамках Московского урбанистического форума (МУФ).

Ранее НСН сообщала, что на Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе представят интерактивную экспозицию «Офис будущего».

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