Москвичам предложили пройти викторину на тему истории СК «Лужники»

На портале «Узнай Москву» запустили викторину, посвящённую истории спортивной арены «Лужники».

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента информационных технологий.

Викторину приурочили к 67-летию «Лужников». Торжественное открытие комплекса состоялось 31 июля 1956 года.

Викторина состоит из 13 вопросов, в частности, о знаковых мероприятиях в «Лужниках», а также о том, какие события состоятся на площадке в рамках Московского урбанистического форума (МУФ).

Ранее НСН сообщала, что на Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе представят интерактивную экспозицию «Офис будущего».