Российские бизнесмены стали чаще ездить в командировки за границу
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Об этом сообщают «Известия».
Уточняется, что показатели 2023 года превысили допандемийный уровень 2019-го на 6%.
При этом управляющий директор компании «Аэроклуб» Юлия Липатова заявила, что в рейтинге стран, популярных для заграничных командировок, первое место заняла Сербия, которая до этого ни разу не входила в топ-10.
На третьем месте в рейтинге расположился Китай. По словам директора, рост востребованности в 2019 году составлял 19%, а сейчас он увеличился практически вдвое.
Ранее президент Союза туристических агентств, член координационного совета при Общественной палате России Сергей Голов в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о запуске безвизового туристического обмена между Россией и Китаем.