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Российские бизнесмены стали чаще ездить в командировки за границу

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Эксперты компании «Аэроклуб» сообщили, что за первые шесть месяцев 2023 года объёмы бронирования заграничных отелей для бизнес-поездок из России выросли на 76% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.
Российские бизнесмены стали чаще ездить в командировки за границу
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщают «Известия».

Уточняется, что показатели 2023 года превысили допандемийный уровень 2019-го на 6%.

При этом управляющий директор компании «Аэроклуб» Юлия Липатова заявила, что в рейтинге стран, популярных для заграничных командировок, первое место заняла Сербия, которая до этого ни разу не входила в топ-10.

На третьем месте в рейтинге расположился Китай. По словам директора, рост востребованности в 2019 году составлял 19%, а сейчас он увеличился практически вдвое.

Ранее президент Союза туристических агентств, член координационного совета при Общественной палате России Сергей Голов в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о запуске безвизового туристического обмена между Россией и Китаем.

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