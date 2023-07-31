Прокуратура: экс-глава правительства Красноярского края обвиняется в превышении полномочий
- РИА Новости
Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
«В прокуратуру Красноярского края для изучения поступило уголовное дело в отношении бывшего председателя правительства Красноярского края, а также экс-руководителя КГКУ «Краевое транспортное управление», — приводит сообщение ТАСС.
Уточняется, что Лапшин обвиняется по статьям о превышении должностных полномочий и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.
Ранее суд в Архангельске арестовал заместителя мэра города, который был задержан по подозрению в получении крупной взятки.