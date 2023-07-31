Kia и BMW возглавили список самых страхуемых автомобилей в России по итогам полугодия

В компании «СберСтрахование» рассказали, на автомобили каких марок россияне чаще всего оформляли полисы каско в первые шесть месяцев 2023 года.

Об этом пишут «Известия».

Больше всего полисов в первом полугодии оформили на автомобили Kia, BMW, Hyundai, Chery и Toyota.

При этом в текущем году количество полисов, приобретаемых для автомобилей Chery, выросло в семь раз, тогда как годом ранее они не входили даже в топ-15 самых часто страхуемых машин.

«За первые шесть месяцев этого года клиенты оформили в «СберСтраховании» на 57% больше полисов каско, чем за аналогичный период прошлого года — почти 33 тыс. Чаще всего страхуют машины 2021 года выпуска — вне зависимости от региона», — прокомментировал директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбера Денис Кузьмин.

Ранее генеральный директор компании «Добро для авто» Михаил Степанов в беседе с НСН выразил мнение, что для усиления безопасности автомобиля нужно дополнять заводскую противоугонную систему.