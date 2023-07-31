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Правительство окажет дополнительную поддержку импортёрам значимой продукции

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Правительство России окажет дополнительную поддержку импортёрам значимой продукции.

«Участники внешнеэкономической деятельности, занимающиеся ввозом в Россию импортируемых товаров, освобождены от обязанности предоставлять обеспечение по уплате таможенных налогов и пошлин», — говорится на сайте кабмина.

Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Такие преференции они получат при условии ввоза товаров в Россию в контейнерах через дальневосточные морские пункты пропуска и последующей их перевозке с использованием сначала автомобильного, а затем железнодорожного транспорта», — отмечается в сообщении.

В перечень морских пунктов пропуска, которые должны использовать импортёры, вошло 11 постов: Ванино, Владивосток, Восточный, Де-Кастри, Зарубино, Находка, Николаевск-на-Амуре, Ольга, Охотск, Посьет и Советская Гавань.

Первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков ранее заявил, что министерство утвердило обновлённый перечень товаров, разрешённых к параллельному импорту.

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