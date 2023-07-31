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В Кабардино-Балкарии МЧС спасло сорвавшегося со скалы туриста

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В Кабардино-Балкарии МЧС спасло 40-летнего туриста из Краснодарского края, сорвавшегося со скалы.
В Кабардино-Балкарии МЧС спасло сорвавшегося со скалы туриста
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС России республики.

Уточняется, что инцидент произошёл 30 июля на перевале Архимед в Черекском районе.

В ведомстве отметили, что в МЧС обратился турист в 09:45, сообщив, что его товарищ — 40-летний мужчина из Краснодарского края — сорвался со скалы и получил травмы.

На поиски и спасение туриста потребовалось шесть часов, его передали медикам.

Ранее сообщалось, что вертолёт со спасателями эвакуировал пятерых российских альпинистов с гор в Таджикистане, так как один из них почувствовал недомогание во время восхождения.

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