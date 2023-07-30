Правительство не поддержало законопроект КПРФ о выходе России из МВФ

Российское правительство не поддержало законопроект КПРФ о выходе России из Международного валютного фонда (МВФ).

Как сообщает ТАСС, отзыв на законопроект размещён в думской базе данных.

Отмечается, что законопроект, внесённый на рассмотрение Государственной думы фракцией КПРФ, включает признание утратившим силу постановления Верховного совета России «О вступлении в Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития и Международную ассоциацию развития».

В материале сказано, что данное решение связано с большими рисками в части возврата вложенных в них активов России.

В декабре сообщалось, что группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму законопроект о выходе России из соглашения о присоединении к МВФ.