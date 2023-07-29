В Екатеринбурге проводят проверку по факту ДТП с участием ребёнка на самокате

В Екатеринбурге иномарка сбила девятилетнего ребёнка, переезжавшего дорогу на самокате. Пострадавший мальчик госпитализирован.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на городское отделение управления ГИБДД ГУ МВД России.

«ДТП произошло на улице Ленинградской, 28. Водитель Mitsubishi допустил наезд на пешехода, который двигался по нерегулируемому переходу на самокате», — говорится в Telegram-канале ведомства.

За рулём автомобиля находился 40-летний водитель.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что суд вынес решение, по которому водитель, сбивший мальчика на велосипеде под Нижним Тагилом, должен выплатить моральную компенсацию в размере 900 тыс. рублей семье пострадавшего.