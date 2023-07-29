Автоэксперт Кадаков дал советы водителям, попавшим в зону подтоплений

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков рассказал, что делать, если машина попала в зону подтопления или глубокую лужу.

В беседе с телеканалом «Звезда» он отметил, что в такой ситуации очень важно не ехать слишком быстро или медленно, если речь идёт о критическом уровне воды.

«Это невысокая скорость, что-то около 10—15 км/ч. Вы как бы толкаете воду перед собой, она не успевает ещё зайти под капот полностью и добраться до каких-то жизненно важных «органов», — пояснил Кадаков.

По его словам, если вода попала в воздухозаборник, то, скорее всего, машина получила гидравлический удар.

«Если быстро очень ехать, машина захлебнётся, вся эта волна пойдёт сверху в моторный отсек», — добавил эксперт.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни. По его словам, в воскресенье, 30 июля, в столичный регион вернётся лето. Температура воздуха составит +23...+25 °С.