Автоэксперт Кадаков дал советы водителям, попавшим в зону подтоплений
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В беседе с телеканалом «Звезда» он отметил, что в такой ситуации очень важно не ехать слишком быстро или медленно, если речь идёт о критическом уровне воды.
«Это невысокая скорость, что-то около 10—15 км/ч. Вы как бы толкаете воду перед собой, она не успевает ещё зайти под капот полностью и добраться до каких-то жизненно важных «органов», — пояснил Кадаков.
По его словам, если вода попала в воздухозаборник, то, скорее всего, машина получила гидравлический удар.
«Если быстро очень ехать, машина захлебнётся, вся эта волна пойдёт сверху в моторный отсек», — добавил эксперт.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни. По его словам, в воскресенье, 30 июля, в столичный регион вернётся лето. Температура воздуха составит +23...+25 °С.