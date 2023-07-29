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В Минэнерго заявили, что ЛЭП не могут стать причиной лесных пожаров

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Провода и опоры ЛЭП не могут стать причиной лесных пожаров, заявили в пресс-службе Минэнерго.
В Минэнерго заявили, что ЛЭП не могут стать причиной лесных пожаров
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«В прошлом году после резонансных событий, произошедших на территориях Красноярского края, Кемеровской области, Иркутской, Новосибирской, Омской и Курганской областей, впервые в числе причин массовых лесных пожаров в субъектах РФ действительно стали называть неудовлетворительную работу электрических сетей», — сказали в ведомстве.

Там отметили, что аварийные ситуации на ЛЭП не могут быть основной причиной возникновения очагов пожаров.

«Работоспособность и безопасность ЛЭП обеспечивается устройствами релейной защиты и автоматики, которые позволяют автоматически определять короткие замыкания на ЛЭП и в кратчайшие сроки, не более одной секунды, ликвидировать их посредством отключения энергооборудования, что также способствует обеспечению пожарной безопасности сетевых объектов», — уточнили в пресс-службе.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни. По его словам, в воскресенье, 30 июля, в столичный регион вернётся лето. Температура воздуха составит +23...+25 °С.

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