Более 200 машин ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани
- РИА Новости
Информация об этом появилась в оперативном Telegram-канале о ситуации на Крымском мосту.
«08:00. В очереди со стороны Тамани находится 210 транспортных средств. Ожидание до пункта досмотра — около часа», — отмечается в заявлении.
Отмечается, что в очереди на мост со стороны Керчи находится 200 транспортных средств. Ожидание до пункта досмотра — около часа.
Ранее сообщалось, что движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено.