Более 200 машин ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани

Со стороны Тамани по Крымскому мосту ждут своей очереди на проезд свыше 200 автомобилей.

Информация об этом появилась в оперативном Telegram-канале о ситуации на Крымском мосту.

«08:00. В очереди со стороны Тамани находится 210 транспортных средств. Ожидание до пункта досмотра — около часа», — отмечается в заявлении.

Отмечается, что в очереди на мост со стороны Керчи находится 200 транспортных средств. Ожидание до пункта досмотра — около часа.

Ранее сообщалось, что движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено.