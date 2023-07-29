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Более 200 машин ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани

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Со стороны Тамани по Крымскому мосту ждут своей очереди на проезд свыше 200 автомобилей.
Более 200 машин ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани
  • РИА Новости

Информация об этом появилась в оперативном Telegram-канале о ситуации на Крымском мосту.

«08:00. В очереди со стороны Тамани находится 210 транспортных средств. Ожидание до пункта досмотра — около часа», — отмечается в заявлении.

Отмечается, что в очереди на мост со стороны Керчи находится 200 транспортных средств. Ожидание до пункта досмотра — около часа.

Ранее сообщалось, что движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено.

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