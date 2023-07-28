Повар ресторана «Чехов сад» в Таганроге сообщил о четырёх пострадавших сотрудниках

Повар ресторана «Чехов сад» рассказал RT, что четырёх работников заведения направили в больницу после взрыва в Таганроге.

«Прилетело в соседнее здание (ракета, не знаю) — в музей. Дома нету больше вообще — чисто стоят стенки. А у нас кухню разворотило», — поделился повар.

По его словам, в момент ЧП на кухне была взрывная волна. При этом на месте соседнего здания образовалась воронка.

Коллег собеседника RT во время взрыва задело осколками. Сам он получил незначительные царапины.

Обломки украинской ракеты упали в центре Таганрога. По последней информации, в результате взрыва пострадали 15 человек.

По данным Минобороны, около 17:15 киевским режимом была совершена повторная попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.