Узнать больше

Повар ресторана «Чехов сад» в Таганроге сообщил о четырёх пострадавших сотрудниках

Короткая ссылка
Повар ресторана «Чехов сад» рассказал RT, что четырёх работников заведения направили в больницу после взрыва в Таганроге.
Повар ресторана «Чехов сад» в Таганроге сообщил о четырёх пострадавших сотрудниках
  • РИА Новости

«Прилетело в соседнее здание (ракета, не знаю) — в музей. Дома нету больше вообще — чисто стоят стенки. А у нас кухню разворотило», — поделился повар.

По его словам, в момент ЧП на кухне была взрывная волна. При этом на месте соседнего здания образовалась воронка.

Коллег собеседника RT во время взрыва задело осколками. Сам он получил незначительные царапины.

Обломки украинской ракеты упали в центре Таганрога. По последней информации, в результате взрыва пострадали 15 человек.

По данным Минобороны, около 17:15 киевским режимом была совершена повторная попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить