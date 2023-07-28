В Пермском крае перед судом предстанут лжегазовики за обман 25 пенсионеров

В Пермском крае перед судом предстанут двое лжегазовиков, которые обманули 25 пенсионеров.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального ГУ МВД России.

«Жертв злоумышленники выбирали путём визуального осмотра домов, останавливаясь на тех, которые были в аварийном состоянии или старой постройки, предполагая, что именно здесь живут одинокие престарелые люди», — заявили в ведомстве.

Злоумышленники осматривали жильё и предлагали платные услуги по прочистке вентиляции, хотя на деле никаких работ не выполняли. У некоторых потерпевших они похищали деньги и имущество.

Ущерб оценивается более чем в 1,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области перед судом предстанет банда автоподставщиков из 60 человек, которые обвиняются в мошенничестве на 12,7 млн рублей.