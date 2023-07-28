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В Пермском крае перед судом предстанут лжегазовики за обман 25 пенсионеров

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В Пермском крае перед судом предстанут двое лжегазовиков, которые обманули 25 пенсионеров.
В Пермском крае перед судом предстанут лжегазовики за обман 25 пенсионеров
  • Gettyimages.ru
  • © Michał Chodyra

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального ГУ МВД России.

«Жертв злоумышленники выбирали путём визуального осмотра домов, останавливаясь на тех, которые были в аварийном состоянии или старой постройки, предполагая, что именно здесь живут одинокие престарелые люди», — заявили в ведомстве.

Злоумышленники осматривали жильё и предлагали платные услуги по прочистке вентиляции, хотя на деле никаких работ не выполняли. У некоторых потерпевших они похищали деньги и имущество.

Ущерб оценивается более чем в 1,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области перед судом предстанет банда автоподставщиков из 60 человек, которые обвиняются в мошенничестве на 12,7 млн рублей.

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