Сотрудники спецслужб задержали подозреваемого в организации взрыва на заводе в Самаре
- РИА Новости
«Благодаря профессиональным и оперативным действиям органов ФСБ, предполагаемый организатор взрыва на территории Куйбышевского НПЗ задержан в Оренбургской области при попытке выехать за пределы России», — сообщил он.
По предварительным данным, мужчина оказался сотрудником завода, который переехал с Украины.
Ранее стало известно о взрыве на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре.
По предварительной версии, было заложено взрывное устройство.
Пострадавших нет.