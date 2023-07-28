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Сотрудники спецслужб задержали подозреваемого в организации взрыва на заводе в Самаре

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Глава комитета Думы по информполитике Александр Хинштейн сообщил о задержании подозреваемого в организации взрыва на заводе в Самаре.
Сотрудники спецслужб задержали подозреваемого в организации взрыва на заводе в Самаре
  • РИА Новости

«Благодаря профессиональным и оперативным действиям органов ФСБ, предполагаемый организатор взрыва на территории Куйбышевского НПЗ задержан в Оренбургской области при попытке выехать за пределы России», — сообщил он.

По предварительным данным, мужчина оказался сотрудником завода, который переехал с Украины.

Ранее стало известно о взрыве на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре.

По предварительной версии, было заложено взрывное устройство.

Пострадавших нет.

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