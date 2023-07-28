В РСТ допустили снижение стоимости туров в Китай после введения безвиза
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Цена на поездки в Китай будет выше, чем путешествия по внутренним направлениям, отметил он в беседе с телеканалом «360».
Немалую роль в этом вопросе играет ослабление рубля, пояснил Барзыкин.
«В целом оптимальную какую-то составляющую, я думаю, смогут достигнуть — дешевле будет, чем на регулярных рейсах сегодня. Поэтому ждут все, но, думаю, к осени уже будут какие-то результаты», — заключил эксперт.
Ранее президент Союза туристических агентств, член координационного совета при Общественной палате России Сергей Голов в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о запуске безвизового туристического обмена между Россией и Китаем.