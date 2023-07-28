В Москве оборот предприятий сферы платных услуг вырос на 7,5% с января по май
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Об этом информирует НСН.
Наибольший вклад в эту цифру внесли транспортные компании, а также предприятия сферы туризма, культуры и образования, отметил вице-мэр.
Показатели выше, чем в среднем по стране, где в сфере услуг прирост составил 3,5% в период с января по май по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заключил Ефимов.
Ранее сообщалось, что, согласно результатам исследования сервиса «Авито Услуги», во втором квартале 2023 года в Казани вырос спрос на строительные услуги на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.