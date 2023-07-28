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В Москве оборот предприятий сферы платных услуг вырос на 7,5% с января по май

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Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что столичные предприятия оказали москвичам платные услуги на общую сумму 1,2 трлн рублей в течение первых пяти месяцев этого года. Это на 7,5% больше, чем за тот же период 2022-го в сопоставимых ценах.
В Москве оборот предприятий сферы платных услуг вырос на 7,5% с января по май
  • Gettyimages.ru
  • © Mordolff

Об этом информирует НСН.

Наибольший вклад в эту цифру внесли транспортные компании, а также предприятия сферы туризма, культуры и образования, отметил вице-мэр.

Показатели выше, чем в среднем по стране, где в сфере услуг прирост составил 3,5% в период с января по май по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заключил Ефимов.

Ранее сообщалось, что, согласно результатам исследования сервиса «Авито Услуги», во втором квартале 2023 года в Казани вырос спрос на строительные услуги на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

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